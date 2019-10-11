Состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Узбекистана

Находящийся с рабочим визитом в Туркменистане премьер-министр Никол Пашинян 11 октября провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил, что рад встретиться с президентом Узбекистана и обсудить с ним перспективы укрепления связей между двумя странами и дружественными народами. По словам премьер-министра Армении, тот факт, что это первая с момента обретения независимости нашей страны встреча глав государств Армении и Узбекистана в подобном формате, свидетельствует о политической воле и готовности придать новый импульс армяно-узбекским отношениям. Премьер-министр Пашинян выразил готовность армянской стороны содействовать формированию новой повестки двусторонних отношений и ее быстрой и эффективной реализации.

Приветствуя Никола Пашиняна, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан также придает большое значение развитию отношений с нашей страной, и возможность такой встречи следует использовать для продолжения политического диалога на высоком уровне, полной реализации потенциала двусторонних отношений, придания сотрудничеству нового импульса и качества. В этом контексте президент Узбекистана предложил обсудить возможность формирования межправительственной комиссии.

Согласившись с предложением Шавката Мирзиёева, Никол Пашинян выразил уверенность, что комиссия будет сформирована в ближайшее время и в результате ее быстрой и эффективной деятельности будет сформировано соответствующее договорно-правовое поле. Премьер-министр Армении выразил благодарность правительству Узбекистана за заботливое отношение к армянской общине Узбекистана, а также за уважение и дружественное отношение узбекского народа к местным армянам.

Подтвердив двустороннюю готовность развивать армяно-узбекское партнерство в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, собеседники обсудили возможности инициирования совместных программ в этих областях. С точки зрения активизации экономических связей перспективными были названы сферы развития сотрудничества в легкой промышленности, банковского дела, информационных технологий, сельского хозяйства.

Состоялся обмен мнениями о происходящих в двух странах событиях. Поделившись своими положительными впечатлениями от масштабных реформ, происходящих в Армении, президент Узбекистана рассказал о процессе изменений в сельском хозяйстве, внешней торговле и других секторах экономики Узбекистана. Собеседники подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне, выразив готовность предпринять конкретные шаги в этом направлении в ближайшем будущем.