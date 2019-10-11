Представитель ЦБ РА принял участие в конференции “Сила финансирования в национальной валюте”

В ходе конференции “Сила финансирования в национальной валюте”, организованной Европейским фондом Юго-Восточной Европы в столице Молдовы Кишиневе, начальник управления стабильности и развития финансовой системы ЦБ РА Андраник Григорян выступил с речью о кредитовании в национальной валюте.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, Андраник Григорян коснулся нескольких важных положений: в частности, необходимые изменения восприятия национальных валют в развивающихся странах и развитие альтернативных механизмов финансирования международных финансовых организаций в национальной валюте.

Спикер представил опыт Армении по кредитованию в национальной валюте, ответил на вопросы участников форума.

О ЕФВЕ

Являясь одним из крупнейших финансовых фондов развития в мире, Европейский фонд Восточной Европы (ЕФВЕ) имеет цель способствовать экономическому развитию и процветанию в Юго-Восточной Европе и регионе Восточного соседства, посредством инвестирования в микро- и малые предприятия, а также обеспечить благоприятные условия для домашних хозяйств.

ЕФВЕ начал свою деятельность по инициативе Банка Развития KfW при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Европейской комиссии. В качестве первого в своем роде государственно-частного партнерства, ЕФВЕ формирует свой капитал на средства, полученные от агентств - доноров, международных финансовых учреждений и частных институциональных инвесторов.