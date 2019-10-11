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Тигран Авинян принял регионального директора Всемирного банка

Тигран Авинян принял регионального директора Всемирного банка

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял делегацию, возглавляемую региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, приветствуя гостя, вице-премьер отметил, что встреча - хорошая возможность обменяться мнениями о партнерстве с банком, обсудить текущие программы и дальнейшие направления сотрудничества.

Поблагодарив за прием, Себастьян Молинеус поздравил правительство с недавним успешным выпуском еврооблигаций, а также проведением Всемирного форума информационных технологий на высоком уровне.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся оцифровки, туризма, управления водными ресурсами, оросительной, энергетической стратегии и энергоэффективности и наметили дальнейшие шаги в этих направлениях.




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