Тигран Авинян принял регионального директора Всемирного банка
Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян принял делегацию, возглавляемую региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.
Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, приветствуя гостя, вице-премьер отметил, что встреча - хорошая возможность обменяться мнениями о партнерстве с банком, обсудить текущие программы и дальнейшие направления сотрудничества.
Поблагодарив за прием, Себастьян Молинеус поздравил правительство с недавним успешным выпуском еврооблигаций, а также проведением Всемирного форума информационных технологий на высоком уровне.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся оцифровки, туризма, управления водными ресурсами, оросительной, энергетической стратегии и энергоэффективности и наметили дальнейшие шаги в этих направлениях.