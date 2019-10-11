Анна Акопян в Женеве будет присутствовать на благотворительном вечере Швейцарского Красного креста

Супруга премьер-министра РА, председатель Совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” “City of smile/Город улыбок” Анна Акопян 11 октября выедет в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, 12 октября в Женеве супруга премьер-министра примет участие в ежегодном благотворительном вечере швейцарской организации Красного креста. В рамках визита госпожа Акопян встретится с представителями армянской общины Швейцарии, будет присутствовать на Святой литургии в церкви Сурб Акоп в Женеве, посвященной 50-летию основания церкви, которую отслужит Католикос Всех Армян Гарегин II. Анна Акопян посетит также Лозанскую школу “Ecole hôtelière de Lausanne”, встретится с директором консультационной службы школы Андре Маки и директором по развитию деловых связей Рэй Луниусом.