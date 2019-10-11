Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил журналистам адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Атамбаев принял решение не приезжать на предварительные слушания в суд Первомайского района Бишкека", - заявил Слесарев.

Как заявили ТАСС в канцелярии Первомайского районного суда, 11 октября начались предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении в 2013 году из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева. Помимо Атамбаева в данном деле фигурируют еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. "Предварительные слушания не являются рассмотрением дела по существу", - отметил представитель канцелярии.

Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 октября, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.