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Бако Саакян присутствовал на открытии Форума друзей Арцаха

Бако Саакян присутствовал на открытии Форума друзей Арцаха

11 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на открытии Форума друзей Арцаха “Сотрудничество во имя справедливости и мира” и выступил там с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах. Представляем полный текст выступления Президента Республики Арцах.

Уважаемые участники форума! Дорогие друзья! Дамы и господа! Искренне приветствую вас в Республике Арцах! Сегодняшнее мероприятие особенное, как по содержанию, так и по составу участников. Впервые организуется Форум друзей Арцаха, который собрал под одной крышей содействующих нашей стране политических, общественных, культурных деятелей, правозащитников, ученых, аналитиков и журналистов из разных государств. Здесь находятся члены групп и кругов дружбы с Арцахом, представители административных единиц и политических сил, признавших независимость нашей республики или сотрудничающих с нами.

Уже много лет, будучи приверженными демократическим принципам и гуманитарным ценностям, вы проводите кропотливую работу, направленную на содействие Арцаху, представление объективной информации о нашей стране на разных международных площадках, развитие двусторонних отношений, осуществление разных программ в Арцахе. Мы признательны и благодарны вам за всё это, высоко ценим вашу миссию и рады, что у нас есть такие друзья. Вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, затрагивают практически все сферы жизнедеятельности нашей республики, и такой формат дает возможность лучше представить действительность, наметить и уточнить планы на будущее. В данном контексте важно еще раз представить наше видение государственного строительства Республики Арцах и императивы внешней политики, что является своеобразным ориентиром и в вашей работе. Создание независимого, суверенного, сильного государства было и остается основой нашего государственного строительства, краеугольными камнями которого являются наше триединство с Арменией и Диаспорой и приверженность демократическим ценностям и принципам.

Важнейшим императивом для нас является полноценное обеспечение безопасности Арцаха во всех плоскостях. Даже незначительное ослабление нашей безопасности создаст для противника соблазн прибегнуть к новой агрессии, что чревато непредсказуемыми последствиями. Именно по этой причине проблема безопасности занимает первоочередное место и в переговорном процессе. Касаясь переговорного процесса, хочу вновь подтвердить, что мы – сторонники мирного урегулирования наших отношений с Азербайджаном путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Невозможно достичь серьезных успехов без восстановления полноценного формата переговорного процесса с полноправным участием Арцаха. Очевидно, что судьба Арцаха не может быть решена без его участия и для нас не может быть возврата к прошлому, как в вопросе статуса, так и границ. В основе внешней политики Республики Арцах лежат принципы сбалансированности и многовекторности. Сохранение в равной мере добрых отношений как с Европой, США, Россией, так и региональными государствами является для нас императивом. Это обусловлено особенностями нашего региона и наличием армянской диаспоры.

Во внешнеполитической сфере Степанакерт продолжает уделять особое внимание установлению и углублению связей с разными странами и государствами и их административно-территориальными единицами.

Дорогие друзья! Время ставит новые задачи, требует уточнения и утверждения стратегии и тактики противостояния разным вызовам. Здесь ключевое значение имеет тесное сотрудничество между Арменией, Арцахом и Диаспорой, укрепление постоянных практических связей между Арцахом и его друзьями. Планы и задачи многообразны, но однозначно реалистичны. Уверен, что нам удастся эффективно их решить, и на этом пути особое значение приобретает проведение подобных мероприятий. Желаю форуму плодотворной работы, а его участникам – крепкого здоровья, успехов и всех благ. Спасибо.

г.Степанакерт, 11 октября 2019г.




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