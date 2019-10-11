11 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на открытии Форума друзей Арцаха “Сотрудничество во имя справедливости и мира” и выступил там с речью. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах. Представляем полный текст выступления Президента Республики Арцах.

Уважаемые участники форума! Дорогие друзья! Дамы и господа! Искренне приветствую вас в Республике Арцах! Сегодняшнее мероприятие особенное, как по содержанию, так и по составу участников. Впервые организуется Форум друзей Арцаха, который собрал под одной крышей содействующих нашей стране политических, общественных, культурных деятелей, правозащитников, ученых, аналитиков и журналистов из разных государств. Здесь находятся члены групп и кругов дружбы с Арцахом, представители административных единиц и политических сил, признавших независимость нашей республики или сотрудничающих с нами.

Уже много лет, будучи приверженными демократическим принципам и гуманитарным ценностям, вы проводите кропотливую работу, направленную на содействие Арцаху, представление объективной информации о нашей стране на разных международных площадках, развитие двусторонних отношений, осуществление разных программ в Арцахе. Мы признательны и благодарны вам за всё это, высоко ценим вашу миссию и рады, что у нас есть такие друзья. Вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, затрагивают практически все сферы жизнедеятельности нашей республики, и такой формат дает возможность лучше представить действительность, наметить и уточнить планы на будущее. В данном контексте важно еще раз представить наше видение государственного строительства Республики Арцах и императивы внешней политики, что является своеобразным ориентиром и в вашей работе. Создание независимого, суверенного, сильного государства было и остается основой нашего государственного строительства, краеугольными камнями которого являются наше триединство с Арменией и Диаспорой и приверженность демократическим ценностям и принципам.

Важнейшим императивом для нас является полноценное обеспечение безопасности Арцаха во всех плоскостях. Даже незначительное ослабление нашей безопасности создаст для противника соблазн прибегнуть к новой агрессии, что чревато непредсказуемыми последствиями. Именно по этой причине проблема безопасности занимает первоочередное место и в переговорном процессе. Касаясь переговорного процесса, хочу вновь подтвердить, что мы – сторонники мирного урегулирования наших отношений с Азербайджаном путем переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Невозможно достичь серьезных успехов без восстановления полноценного формата переговорного процесса с полноправным участием Арцаха. Очевидно, что судьба Арцаха не может быть решена без его участия и для нас не может быть возврата к прошлому, как в вопросе статуса, так и границ. В основе внешней политики Республики Арцах лежат принципы сбалансированности и многовекторности. Сохранение в равной мере добрых отношений как с Европой, США, Россией, так и региональными государствами является для нас императивом. Это обусловлено особенностями нашего региона и наличием армянской диаспоры.

Во внешнеполитической сфере Степанакерт продолжает уделять особое внимание установлению и углублению связей с разными странами и государствами и их административно-территориальными единицами.

Дорогие друзья! Время ставит новые задачи, требует уточнения и утверждения стратегии и тактики противостояния разным вызовам. Здесь ключевое значение имеет тесное сотрудничество между Арменией, Арцахом и Диаспорой, укрепление постоянных практических связей между Арцахом и его друзьями. Планы и задачи многообразны, но однозначно реалистичны. Уверен, что нам удастся эффективно их решить, и на этом пути особое значение приобретает проведение подобных мероприятий. Желаю форуму плодотворной работы, а его участникам – крепкого здоровья, успехов и всех благ. Спасибо.

г.Степанакерт, 11 октября 2019г.