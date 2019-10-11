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Лендруш Ованнисян назначен судьей суда общей юрисдикции Арагацотнской области

Лендруш Ованнисян назначен судьей суда общей юрисдикции Арагацотнской области

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении судьи суда первой инстанции Ширакской области Лендруша Ованнисяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Арагацотнской области.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу части 1 статьи 139, 6 статьи 166 Конституции, а также предложение Высшего судебного совета, представленное решением ВС-66-О-151 от 3 октября 2019 года судья суда общей юрисдикции первой инстанции Ширакской области Лендруш Ованнисян назначен судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Арагацотнской области”, - говорится в указе президента Армении.




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