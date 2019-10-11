Трамп заявил, что переговоры с Китаем прошли очень хорошо

Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в американской столице прошел очень хорошо. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миннесота, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы только что завершили переговоры (первый день - прим. ТАСС) с Китаем. Они прошли очень хорошо. Будет еще один [день переговоров] завтра [в пятницу]. Я встречусь с вице-премьером [Госсовета КНР Лю Хэ] в Белом доме, и я думаю, что все пройдет действительно хорошо. Мы проводим очень хорошие переговоры с Китаем", - отметил президент.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начался в четверг в Вашингтоне. Лю Хэ на данный момент завершил консультации с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.