Азербайджан непоколебим в вопросе нарушения прав человека

События последних дней в Азербайджане свидетельствуют о том, что азербайджанские власти продолжают всячески ограничивать права на свободное проведение в стране митингов и демонстраций.

Дело в том, что первая, после января, официально разрешенная городскими властями Баку акция протеста вновь сопровождалась задержаниями и провокациями. Санкционированный митинг был проведен Национальным советом демократических сил Азербайджана в центре Баку перед зданием мэрии, а основным поводом для протеста являлся действующий с зимы фактический запрет на проведение мирных собраний, согласно которому в акции могут принимать участие лишь 50 человек. Тем не менее, число участников митинга превысило установленное число, в результате чего полицией были задержаны более 30 человек. В отношении участников митинга полицией были применены достаточно жесткие методы. В то же время из появившихся в интернете различных видеоматериалов и публикаций заметно, что на митинге оппозиционеров участвовали также представители власти, которые своими провластными лозунгами еще больше накалили ситуацию.

Несмотря на жесткую реакцию полиции, азербайджанские оппозиционеры заявили, что продолжат проводить пикеты, и не намерены отказываться от этой мысли. По словам лидера партии “Народный фронт” Али Керимли, следующую подобную акцию оппозиция попытается организовать 19 октября, однако пока неясно, будет ли она санкционированной. Тем не менее, произошедшее в минувшие дни уже свидетельствует о том, что даже в случае санкционированных акций азербайджанская элита всячески препятствует реализации права своих граждан на свободу слова.

Что касается прав человека и основных свобод в Азербайджане в целом, то нарушения этих прав носят периодический характер, многочисленные международные доклады и публикации свидетельствуют о плачевной ситуации, царящей в этой сфере. В стране продолжаются аресты правозащитников и журналистов, в докладе, опубликованном Комитетом по защите журналистов (CPJ), отмечается, что только в 2018 г. в Азербайджане арестованы 10 журналистов. В стране большое количество политзаключенных. В частности, еще в начале, года члены действующей в Баку “Рабочей группы по регистрации политзаключенных” заявили, что в азербайджанских тюрьмах есть 127 политзаключенных, отметив, что на самом деле число политзаключенных в Азербайджане гораздо больше. Однако, опасаясь атмосферы насилия в стране, часть из них избегает обнародовать информацию о возбужденных против них уголовных делах. В таком же плохом состоянии находятся и свобода прессы и свобода слова. И не случайно, что, согласно последнему докладу Freedom House, Азербайджан по индексу свободы прессы отнесен к “несвободным” странам.

Таким образом, азербайджанские власти продолжают продвигать свою политику, подавляя любые попытки выражения недовольства и протесты собственных граждан и не допуская какого-либо инакомыслия. А цель лишь одна - любой ценой удержать власть.

Анна Чичян