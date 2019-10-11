Зеленский более 14 часов общался с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский удивил всех так называемым пресс-марафоном, который начался в четверг в 10:00 и завершился за полночь в пятницу, продлившись более 14 часов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Зеленский пояснил мотивацию проведения столь долгой пресс-конференции тем, что необходимо заполнить информационный вакуум, поскольку он мало встречается с журналистами. "Одни говорили, что я ничего не знаю, другие - что я не умею говорить, третьи - что я кого-то боюсь", - сказал он.

В ходе "марафона" президент не оставил без внимания все вопросы журналистов, правда, проигнорировав или поверхностно ответив на часть из них из-за того, что "это не в его компетенции". Такой продолжительный диалог с прессой был отмечен Национальным реестром рекордов Украины, представитель которого после восьми часов пресс-конференции вручил Зеленскому соответствующий сертификат.

На встречу, которую устроили на новом гастрономическом рынке Kyiv Food Market в исторической части Киева, пришли 300 журналистов, которые группами по семь-десять человек каждая в течение 30 минут общались с главой государства, сидя с ним по очереди за одним столом. Темп и длительность общения сказалась на голосе Зеленского, и ему, по сообщениям местных СМИ, сделали специальные уколы для нормального функционирования голосовых связок.

Журналистов и персонал обеспечили питанием, на которое, согласно обнародованным данным, потратили более 130 тыс. гривен (около $5,3 тыс.).