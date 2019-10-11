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Офис Совета безопасности внимательно следит за событиями на северо-востоке Сирии

Офис Совета безопасности внимательно следит за событиями на северо-востоке Сирии

В офисе Совета безопасности при участии компетентных органов состоялись обсуждения вокруг ситуации, сложившейся в результате военного вторжения Турции на северо-восток Сирии в районах, где проживает армянское население. Как сообщает «Арменпресс», пресс-служба Совета безопасности Армении сообщает, что офис Совбеза внимательно следит за событиями на северо-востоке Сирии, в то же время разрабатываются и варианты реагирования на возможные развития для обеспечения безопасности армянского населения.




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