Пять европейских стран в Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

Пять европейских стран - членов Совета Безопасности ООН призвали в четверг Анкару остановить операцию на северо-востоке Сирии, поскольку она не решит проблем безопасности Турции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг в штаб-квартире ООН после закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации на севере Сирии заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени "европейской пятерки" членов СБ ООН - Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Польши, - а также поддержавшей заявление Эстонии.

"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии, - заявил он. - Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию и считаем, что она не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турции".

"Военная операция на северо-востоке Сирии еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе, усилит страдания гражданского населения и станет причиной появления новых беженцев в Сирии и в регионе в целом, - продолжал он. - Односторонняя военная операция Турции грозит поставить под вопрос то, что удалось достичь глобальной коалиции по борьбе с "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство", запрещена в РФ) и поставит под угрозу те силы, которые взаимодействовали на местном уровне с членами международной коалиции, в том числе "Силы демократической Сирии". [Также проведение операции] может привести к длительному периоду нестабильности на северо-востоке Сирии, что рискует создать условия для восстановления "Даиш", которая по-прежнему представляет серьезную угрозу для региональной и европейской безопасности".