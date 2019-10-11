Премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым

Начался рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Туркменистан. Утром 11 октября в Ашхабаде Никол Пашинян встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, президент Туркменистана приветствовал премьер-министра Армении в Ашхабаде и отметил важность его визита в контексте обсуждения перспектив углубления двусторонних и многосторонних отношений.

“Уважаемый Никол Воваевич!

Позвольте приветствовать Вас в Туркменистане и поблагодарить за принятие нашего приглашения принять участие в Саммите государств - участников СНГ. Думаю, у нас есть хорошая возможность обсудить вопросы нашего дальнейшего сотрудничества в интересах обеспечения благосостояния наших народов”, - сказал президент Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение ходом развития армяно-туркменских отношений и отметил, что Туркменистан заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с Арменией, расширении связей в различных сферах.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что рад посетить Туркменистан и иметь возможность обменяться мнениями вокруг хода и развития армяно-туркменского взаимодействия.

“Уважаемый Гурбангулы Мяликгулиевич!

Хочу поблагодарить Вас за приглашение посетить Туркменистан и за оказанный теплый прием. Приятно находиться в Ашхабаде. Это мой первый визит в Туркменистан, в ходе которого у нас будет возможность обсудить не только многостороннюю повестку дня, но и вопросы двустороннего сотрудничества. Уверен, нам удастся обсудить все темы, представляющие взаимный интерес”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в Центральной Азии Туркменистан является одним из важных партнеров Армении, с которым у нашей страны есть эффективные, конструктивные взаимоотношения, и в соответствии с политическим диалогом на высоком уровне необходимо активизировать также и экономическое сотрудничество.

Премьер-министр Армении и президент Туркменистана коснулись повестки взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, активизации экономических связей и торгового оборота, реализации имеющегося потенциала в различных сферах. Обсудили перспективы сотрудничества в сфере углеводородов. Собеседники сошлись во мнении, что дружба двух народов является важной основой и потенциалом для сближения отношений Армения -Туркменистан, и выразили взаимную готовность стимулировать взаимовыгодные совместные программы и инициативы.

Стороны обменялись мнениями о важности деятельности Совета глав государств - участников СНГ, развитии сотрудничества в рамках СНГ и других вопросах.