Европейские индексы - 10-10-19
МОСКВА, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 12164.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.27% и составил 5569.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7186.36 пункта, а российский RTSI вырос на 1.02% и составил 1330.92 пункта.
11:02, 29.08.2019
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10:55, 29.08.2019
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- 09:00 Мероприятия, предстоящие 11 октября
- 08:53 Европейские индексы - 10-10-19
- 08:52 Американские индексы выросли - 10-10-19
- 08:51 Цены на цветные металлы - 10-10-19
- 08:51 Цены на драгоценные металлы - 10-10-19
- 08:50 Цены на нефть выросли - 10-10-19
- 00:05 Сборная Армении по футболу уже в Швейцарии
- 10.10-23:34 Премьер-министр прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ
- 10.10-21:43 Буду скучать по Армении: Ким Кардашьян сделала новую запись в Instagram
- 10.10-20:01 Католикос Всех Армян выразил глубокую озабоченность в связи с военной операцией Турции в Сирии
- 10.10-19:51 Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 10.10-19:41 Зограб Мнацаканян принял участие в СМИД СНГ
- 10.10-19:33 Правительство осуществляет реформы в системе закупок, устанавливая высокую планку
- 10.10-18:49 Армянский самолет совершил аварийную посадку в Могадишо
- 10.10-18:46 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
- 10.10-18:18 Премьер-министр Армении принял посла Ирана
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- 10.10-18:02 В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго
- 10.10-17:53 Оззи Осборн вновь отложил турне в Европе из-за проблем со здоровьем
- 10.10-17:51 Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
- 10.10-17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-10-19
- 10.10-17:45 Азиатские индексы - 10-10-19
- 10.10-17:42 Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары
- 10.10-17:39 Лавров встретился с армянским коллегой на полях СМИД СНГ
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18:25, 04.10.2019
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