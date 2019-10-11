Европейские индексы - 10-10-19

МОСКВА, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.58% и составил 12164.20 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.27% и составил 5569.05 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7186.36 пункта, а российский RTSI вырос на 1.02% и составил 1330.92 пункта.