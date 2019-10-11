Газета “Айастани Анрапетутюн”: Реакцию НАТО на действия Турции аналитики назвали осторожной

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Турция, вторгнувшись накануне на север Сирии, начала широкомасштабные военные действия против курдов, в частности, курдских объединений (YPG) и Демократических сил Сирии (SDF), которых называет террористическими группировками. Три крупные страны Европы - Германия, Франция и Великобритания хотят выступить с совместным заявлением и осудить этот шаг Турции, Франция до этого уже осудила его. Кроме того, Лондон и Париж обратились в Совет безопасности ООН с требованием созвать экстренное заседание для обсуждения этого вопроса. Евросоюз и многие страны - члены, в том числе Италия, Дания, Голландия, осудили военные действия Турции, Голландия даже пригласила посла Турции в МИД. Евросоюз потребовал от Турции немедленно прекратить свои действия и проявить сдержанность. Реакцию НАТО аналитики оценили как осторожную, она потребовала от Анкары действовать взвешенно.

Саудовская Аравия, осудив нападение Турции, назвала его посягательством на суверенитет, территориальную целостность и независимость Сирии. Ливан, также осудив шаг Анкары, назвал его оккупантом. Осуждающие заявления прозвучали и со стороны других стран арабского мира, в том числе Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов”.

Подробности в сегодняшнем номере газеты.