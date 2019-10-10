Буду скучать по Армении: Ким Кардашьян сделала новую запись в Instagram 

Звезда шоу Keeping up with Kardashians Ким Кардашьян попрощалась с Арменией фотографий из самолета и поделилась впечатлениями.

Как сообщает Арменпресс, в разделе Stories своей страницы в Instagram Кардашьян опубликовала видео из самолета, где видна спальня и часть комнаты для отдыха.

“Я буду скучать по тебе, Армения” - так назвала Кардашьян одно из видео.

Она также опубликовала фото с сыном, на котором видно, как они спят.