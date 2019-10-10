Буду скучать по Армении: Ким Кардашьян сделала новую запись в Instagram
21:43, 10 Октябрь, 2019
Звезда шоу Keeping up with Kardashians Ким Кардашьян попрощалась с Арменией фотографий из самолета и поделилась впечатлениями.
Как сообщает Арменпресс, в разделе Stories своей страницы в Instagram Кардашьян опубликовала видео из самолета, где видна спальня и часть комнаты для отдыха.
“Я буду скучать по тебе, Армения” - так назвала Кардашьян одно из видео.
Она также опубликовала фото с сыном, на котором видно, как они спят.