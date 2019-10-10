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Католикос Всех Армян выразил глубокую озабоченность в связи с военной операцией Турции в Сирии

Католикос Всех Армян выразил глубокую озабоченность в связи с военной операцией Турции в Сирии

Католикос Всех Армян Гарегин Второй выразил свою глубокую озабоченность в связи с военной операцией Турции в Сирии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина, в заявлении Гарегина Второго говорится:

За последние часы мы получаем тревожные известия о военном вторжении Турции на северо-востоке Сирии. Из духовного центра всего армянства - Первопрестольного Святого Эчмиадзина мы обращаем внимание международной общественности к действиям Турции против международного порядка и закона, ожидая неотложных и практических шагов для предотвращения дальнейшего кровопролития.

Угроза нападения со стороны Турции на национальные меньшинства, в том числе, на сирийских армян, по признаку национальной идентичности, пробуждает воспоминания о Геноциде армян, совершенном тем же государством в 1915-23 гг., и должна удостоиться строжайшего осуждения со стороны мирового сообщества.

Разделяя боль и страдания дружественного народа Сирии, наших братьев и сестер, переживающих бедствие войны, молимся за скорейшее восстановление мира в Сирии и на всем Ближнем Востоке. 

Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен продолжать оказывать поддержку народу Сирии и сынам нашей нации”.




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