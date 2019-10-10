Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта

В рамках заседания Совета глав МИД государств-членов СНГ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. В ходе встречи был обсужден также процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники отметили важность интенсивного диалога на высоком уровне и коснулись выполнения достигнутых между лидерами двух стран договоренностей, отраслевых консультаций между министерствами иностранных дел.

«Мы довольны высоким уровнем нашего диалога и наших отношений. Мы также активно сотрудничаем по вопросам международной повестки дня. Саммит ЕАЭС в Ереване стал хорошей возможностью для обсуждения перспектив дальнейшего развития этой интеграционной платформы на самом высоком уровне», - заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Министры иностранных дел обменялись мнениями по различным вопросам армяно-российской союзнической повестки, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ - ООН, ОБСЕ и др.

Министры иностранных дел Армении и России обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе последние события в Сирии, спровоцированные военным вторжением Турции.

На встрече был затронут процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.