Правительство осуществляет реформы в системе закупок, устанавливая высокую планку

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло решение, которое было разработано в рамках второго этапа реформы системы закупок по итогам состоявшегося у премьер-министра Республики Армения обсуждения с учетом предложений, представленных государственными органами и представляющими гражданское общество организациями. В частности, решением устраняются регулирования, требующие квалификационных критерий и документации по их обоснованию от участников тендеров, предусматривается, что выбранный в результате процедуры тендера участник, помимо обеспечения договора (предоплаты), представит заказчику гарантию квалификации в виде штрафа в случае закупок стоимостью от 1 до 10 млн драмов, а в случае закупок стоимостью выше 10 млн драмов - в виде банковской гарантии. В ходе заседания различные ведомства представили свои позиции и опасения по поводу предлагаемых изменений, по вопросу состоялось заинтересованное обсуждение. Коснувшись решения, глава правительства подчеркнул: “По сути, мы внедряем новый институт, поэтому давайте не будем искать разных оправданий для отсрочки внедрения института, заявляя, что это создаст риски. Если они возникнут, будем управлять ими. Это решение правительства, и давайте установим высокую планку, посмотрим, что произойдет. Если не сможем преодолеть эту планку, снизим ее”.

Правительство утвердило Стратегию судебных и правовых реформ Республики Армения на 2019-2023 гг. и Программу исходящих из нее мероприятий. В частности, документ предусматривает создание платформы электронного правосудия, а также обеспечение доступности и модернизации электронных баз данных. Предусмотрены также шаги для проведения конституционных реформ, реформирования избирательного законодательства, обеспечения независимости и беспристрастности судебной власти, повышения эффективности деятельности судов и других целей.

Правительство одобрило предложения о подписании грантовых соглашений между Республикой Армения, мэрией Гюмри и Европейским банком реконструкции и развития о городских дорогах Гюмри: Траншу Б и Транш В. Соглашениями предусматривается привлечение грантов для совместного финансирования проекта. Целью проекта является оказание помощи в процессе модернизации основных дорог и модернизации общественного освещения в Гюмри. Никол Пашинян обратил внимание присутствующих на инвестиционные проекты в гостиничной сфере Гюмри. “Есть сигналы, что, по крайней мере, в гостиничной сфере Гюмри предлагаются инвестиционные проекты, связанные с туризмом. Опыт этого года показал, что гостиничное хозяйство в Гюмри нуждается в расширении. Здесь очень важно, чтобы правительство отреагировало быстро и оперативно, чтобы процесс строительства новых отелей осуществлялся быстро и на должном уровне”, - отметил премьер-министр.