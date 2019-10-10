Армянский самолет совершил аварийную посадку в Могадишо
В аэропорту Могадишо 9 октября в 11:20 (UTC) произошел инцидент: самолет Ан-74 EK 74008, эксплуатируемый ЗАО «Марс Авиа», совершил аварийную посадку без шасси.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Комитета гражданской авиации, самолет повредился в результате аварийной посадки и должен быть отремонтирован. В самолете находился только экипаж. К счастью, никто не пострадал.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 20:01 Католикос Всех Армян выразил глубокую озабоченность в связи с военной операцией Турции в Сирии
- 19:51 Главы МИД Армении и РФ обсудили процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 19:41 Зограб Мнацаканян принял участие в СМИД СНГ
- 19:33 Правительство осуществляет реформы в системе закупок, устанавливая высокую планку
- 18:49 Армянский самолет совершил аварийную посадку в Могадишо
- 18:46 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
- 18:18 Премьер-министр Армении принял посла Ирана
- 18:04 Ереван вошел в десятку самых трендовых направлений портала Booking.com
- 18:02 В Лондоне пройдет выставка картин, написанных шимпанзе Конго
- 17:53 Оззи Осборн вновь отложил турне в Европе из-за проблем со здоровьем
- 17:51 Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана
- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-10-19
- 17:45 Азиатские индексы - 10-10-19
- 17:42 Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары
- 17:39 Лавров встретился с армянским коллегой на полях СМИД СНГ
- 17:27 Заре Синянан представил подробности об обеспечении безопасности армянского населения Сирии
- 16:53 Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству во главе с Виорикой Дэнчилэ
- 16:51 Десятки армянских семей перевезены в безопасный район: посольство сообщает подробности из Сирии
- 16:44 Представитель сирийских курдов призвал ЕС отозвать послов из Турции
- 16:40 В Нидерландах состоялись встречи делегации, возглавляемой Араратом Мирзояном
- 16:23 Акоп Аршакян приветствовал участников форума N2 “Вместе к цифровому будущему”
- 16:20 Армения сделает все возможное для обеспечения безопасности армянской общины Сирии: Заре Синанян
- 16:16 Президент Ливана рассказал о возможных последствиях операции Турции в Сирии
- 16:12 AFP: посол Турции вызван в МИД Франции
- 16:03 По предложению СЕ Арман Татоян присоединился к международной кампании по устранению смертной казни
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1360 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 1281 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
20:12, 03.10.2019
Просмотрели 1185 раз Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался
16:47, 04.10.2019
Просмотрели 1123 раз Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана
16:34, 05.10.2019
Просмотрели 997 раз Премьер Пашинян надеется, что гости WCIT-2019 оценят все то, что предложит Ереван