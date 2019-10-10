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Армянский самолет совершил аварийную посадку в Могадишо

Армянский самолет совершил аварийную посадку в Могадишо

В аэропорту Могадишо 9 октября в 11:20 (UTC) произошел инцидент: самолет Ан-74 EK 74008, эксплуатируемый ЗАО «Марс Авиа», совершил аварийную посадку без шасси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Комитета гражданской авиации, самолет повредился в результате аварийной посадки и должен быть отремонтирован. В самолете находился только экипаж. К счастью, никто не пострадал.




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