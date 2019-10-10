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Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном

Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Франции коснулся проходящей в эти дни в Лионе очередной конференции Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поддержал инициативу президента Франции по глобальной борьбе с этими болезнями, угрожающими человечеству. Он выразил готовность присоединиться к фонду и оказывать ему всяческую поддержку. Собеседники также коснулись некоторых вопросов отношений Армения-ЕС и Армения-Франция.


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