Премьер-министр Армении принял посла Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Сейеда Казема Саджади, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил деятельность посла по развитию армяно-иранских отношений, о чем свидетельствуют двусторонние официальные визиты высокого уровня и укрепление сотрудничества между Арменией и Ираном.

Посол Ирана поблагодарил премьер-министра Республики Армения за высокую оценку и отметил, что в ходе своей дальнейшей деятельности он продолжит прилагать усилия для углубления армяно-иранских отношений. По его словам, двустороннее сотрудничество стабильно развивается, чему во многом способствовали официальный визит премьер-министра Республики Армения в Иран и визит президента Ирана в Армению, и работа по реализации достигнутых в рамках этих визитов договоренностей динамично продвигается.

Собеседники обменялись мнениями о процессе реализации совместных проектов и дальнейших планах по ряду направлений.