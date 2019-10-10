Ереван вошел в десятку самых трендовых направлений портала Booking.com. Как сообщает Арменпресс, в первую десятку вошли города Гзира (Мальта), Сан-Хуан (Пуэрто-Рико), Сальта (Аргентина) и другие.

Booking является одним из ведущих в мире порталов по бронированию отелей и хостелов.