Оззи Осборн вновь отложил турне в Европе из-за проблем со здоровьем

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн вновь перенес даты концертного тура в Европе в связи с восстановлением после обострения старой травмы на фоне пневмонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на официальном сайте Осборна сообщалось, что он упал в своем доме в Лос-Анджелесе, из-за чего обострилось его старое заболевание. Концерты, которые должны были пройти в рамках тура 2019 года в Северной Америке и Европе, перенесены на 2020 год. Купившие билеты фанаты смогут воспользоваться ими.

"Я не умираю, я выздоравливаю, просто это занимает немного больше времени, чем все думали… Но вам нужно просто набраться побольше терпения. Я переношу даты европейского тура, потому что я не готов", — заявил Осборн в своем видеообращении, опубликованном в Twitter.

Музыкант подчеркнул, что он не уходит на пенсию. "Но когда я вернусь с американским туром, я хочу быть готовым на сто процентов, чтобы выйти и снести вам башку", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии. В конце января стало известно, что музыкант отложил концерты в Европе, запланированные в рамках тура "No More Tours 2", из-за угрозы развития этого заболевания.