Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства и считает это решение правильным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта.

"Не жалею (об отставке - ред.), конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал и я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг. Так что не жалею, считаю, что я правильно сделал ради народа, ради Казахстана", - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.