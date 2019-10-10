Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-10-19

ЕРЕВАН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 октября, курс доллара США вырос на 0.02 драмa и составил 476.70 драм. Курс евро вырос на 2.21 драмa и составил 525.80 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.36 драм. Курс британского фунта вырос на 1.55 драмa и составил 584.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 22.42 драмa и составила 23100.5 драм. Цена серебра выросла на 3.46 драмa и составила 272.5 драм. Цена платины сократилась на 60.73 драмa и составила 13533.09 драм.