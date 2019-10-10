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Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары

Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары

Европарламент отказался утвердить кандидатуру третьего претендента на вхождение в состав Еврокомиссии - француженки Сильви Гулар. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг ведущая фракция законодательного органа - Европейская народная партия (ЕНП).

"Фракции Европарламента приняли решение отклонить кандидатуру Сильви Гулар", - сообщил журналистам представитель ЕНП. Ранее аналогичная участь постигла представителей Венгрии и Румынии.

 

 




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