Европарламент отклонил третьего кандидата в еврокомиссары

Европарламент отказался утвердить кандидатуру третьего претендента на вхождение в состав Еврокомиссии - француженки Сильви Гулар. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг ведущая фракция законодательного органа - Европейская народная партия (ЕНП).

"Фракции Европарламента приняли решение отклонить кандидатуру Сильви Гулар", - сообщил журналистам представитель ЕНП. Ранее аналогичная участь постигла представителей Венгрии и Румынии.