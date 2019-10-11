Мероприятия, предстоящие  11 октября

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 11 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом находится в Туркменистане. Он будет участвовать на очередном заседании Совета глав государств - участников СНГ. Никол Пашинян встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В преддверии Национального дня борьбы с табаком в Министерстве здравоохранения Армении специалисты представят свои действия и шаги, предпринимаемые в этом направлении.

В Матенадаране состоится Международная конференция “Восток – Запад. Туманян и искусство перевода сказки”.

В Степанакерте пройдет Форум друзей Арцаха. В нем примут участие представители парламентских Групп дружбы с Арцахом, делегации. На конференции выступит президент Республики Арцах Бако Саакян.

Известный виолончелист, заслуженный артист РА Нарек Ахназарян посетит Центр развития речи. Мероприятие ознаменует начало миссии Нарека Ахназаряна в качестве Посла доброй воли общественной организации “Вера”.

В Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера состоится торжественное открытие Арабского уголка. Он основан при содействии посольства ОАЭ в Армении.

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