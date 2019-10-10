Десятки армянских семей перевезены в безопасный район: посольство сообщает подробности из Сирии

Посольство Армении в Дамаске и Генеральное консульство Армении в Алеппо работают в чрезвычайном режиме в связи с ситуацией, сложившейся в результате военных действий со стороны Турции в северных районах Сирии. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Сирии на своей странице в Facebook отметило, что дипломатические представительства Армении поддерживают постоянную связь с общинными структурами сирийского города Камышли и других северных районов.

“Мы следим за развитием событий. Совместно с армянскими предстоятельствами Дамаска и Алеппо разрабатываются возможные шаги по обеспечению временными жилищами наших соотечественников, пожелавших переехать с севера Сирии и при необходимости оказания им первой помощи. Более десятка армянских семей из города Тел Абьяд, непосредственно находящегося на территории военных действий, уже самостоятельно покинули место своего проживания и перебрались в более безопасные районы - Алеппо и Хасаке. В настоящее время не стоит задача немедленной эвакуации наших соотечественников. По нашим сведениям, число армян в северных районах Сирии составляет около 3000 человек”, - говорится в сообщении.

МИД Армении распространило заявление о том, что Армения осуждает военное вторжение Турции на северо-востоке Сирии, которое приведет к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, человеческим потерям среди гражданского населения, большому потоку перемещенных лиц и, в конце концов, к новому гуманитарному кризису.

9 октября Турция вторглась на территорию Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска начали военные действия на севере Сирии.