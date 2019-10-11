Главное для достижения успеха в борьбе - не сломаться: Славик Галстян

Борьба была и остается армянским видом спорта. Новое поколение, пришедшее на смену спортсменам с многолетним опытом, уже начало показывать себя на международных площадках, и один из них - борец греко-римского стиля Славик Галстян (63 кг).

На Чемпионате мира в столице Казахстана Нур - Султане Галстян стал бронзовым призером. В беседе с «Арменпресс» Галстян рассказывает о своей победе, своих впечатлениях и дальнейших планах.

- Славик, когда и как Вы начали интересоваться и тренироваться борьбой ?

- Начал тренироваться с 7 лет, сын друга моего отца тренировался, мне тоже предложили, и я стал ходить на тренировки. Вначале я не хотел тренироваться, но потом мы вместе с братом начали посещать тренировки. Потом этот вид спорта начал мне нравиться, да и тренеры говорили, что получается у меня. Так и начал серьезно заниматься борьбой. Никто из моей семьи не занимался борьбой, а мой брат после травмы тоже не продолжил тренировки.

- Этот чемпионат мира с точки зрения результата был для Вас другим. Выделите тот поединок, который, по Вашему мнению был наиболее решающим.

- Я понимал, что все поединки решающие, потому что каждый промах мог вытеснить меня из борьбы, мог бы и не перейти на следующий этап. В моей группе был также действующий чемпион мира, который еще больше усложнял борьбу.

- Что скажете о поединках с армянскими борцами, они отличаются от других?

- Нет, для меня это обычное дело, так как это спорт, и я не могу выделять, из какой страны спортсмен. Естественно, мы связаны с армянскими спортсменами, общаемся, но когда выходишь на ковер, уже все равно, кто стоит напротив.

- Обязывает ли победа?

- Однозначно, поскольку после этого к тебе относятся серьезнее, думают, что можешь добиться более высоких результатов.

- Ваша весовая категория не олимпийская, вы думаете об изменении весовой категории?

- Нам еще предстоит Чемпионат мира до 23 лет, я буду участвовать в той же весовой категории, но есть намерение изменить весовую категорию, с тренерами мы еще решим, как это сделать.

- Вы выходите на ковер, помня слабости противника, или полагаясь на свои сильные стороны?

- Больше опираюсь на свои силы. Я думаю, как победить, если не допустил ошибок, то смогу воспользоваться этим. Правда, и так бывает, но надо верить в свои силы, а не добиваться победы, пользуясь ошибками противника.

- Есть ли у Вас любимый трюк, который часто применяете?

- Да, не во всех случаях получается, но в очень трудные моменты, помогает добиться победы. Это у меня получается лучше.

- Славик, у вас нестандартный рост для борьбы, помогает Вам это или наоборот?

- Я уже свыкся со своим ростом. Мне помогает, но также и мешает, когда соперники бывают низкорослыми.

- Чем занимаетесь вне борьбы и есть ли у Вас другая специальность?

- Я полностью посвятил себя борьбе, думаю, что нужно углубиться в одно дело, чтобы добиться результата. Сейчас учусь, думаю, что учеба тоже важна.

- Какова формула Вашего успеха?

- Формула успеха - не сломаться. Правда, я не думаю, что бывают такие спортсмены, у которых всегда все получается. Нужно уметь преодолевать поражение и продолжать борьбу, в противном случае ничего не получится. Не бывает так, чтобы ты всегда был в роли победителя.

- Есть ли спортсмен, пройденный путь которого является для Вас примером?

- Есть спортсмены которых мне нравится. Пример для меня спортсмен из Ирана Хамид Сурин. Он уже не участвует в поединках. Также мне очень нравится Роман Власов.

- Если не борьба, то что?

- Футбол, скажу больше, если бы я жил в другой стране, я бы однозначно занимался футболом. Моя любимая команда - каталонская “Барселона”. Слежу и за матчами сборной Армении.

- Какие у Вас планы на будущее?

- В ближайшее время меня ожидает Чемпионат мира до 23 лет, после этого я приму участие в Чемпионате Армении. Там же вместе с тренерами решим, в какой весовой категории я буду участвовать. Правда, времени мало, чтобы приспособиться к новой весовой категории, и бороться за путевку на Олимпийские игры в Токио, но есть намерение и я попытаюсь.

Беседу вела Асмик Акопян