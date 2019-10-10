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В Нидерландах состоялись встречи делегации, возглавляемой Араратом Мирзояном

В Нидерландах состоялись встречи делегации, возглавляемой Араратом Мирзояном

10 октября в рамках официального визита в Королевство Нидерландов делегации НС РА, возглавляемой председателем, Арарат Мирзоян провел личную беседу с председателем Сената Нидерландов Яном Антони Брайном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи спикер армянского парламента представил состоявшуюся в Армении бархатную революцию, процессы, произошедшие в стране после нее и повестку реформ.

Председатель Сената отметил, что в Нидерландах восхищены изменениями, которые произошли в Армении.

В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями о продвижении армяно-нидерландской повестки. Позже делегация, возглавляемая Араратом Мирзояном, встретилась с комиссией по внешним отношениям, обороне и развитию Сената Нидерландов.

В ходе встречи были обсуждены изменения, происходящие в Армении, вопросы, касающиеся прав человека и миграции.

Стороны коснулись внешней политики Армении, Арцахской проблемы и возможного содействия Нидерландов демократическим реформам в Армении.




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