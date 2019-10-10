Армения сделает все возможное для обеспечения безопасности армянской общины Сирии: Заре Синанян

Военные действия, предпринятые Турцией с 9 октября, на территории Сирийской Арабской Республики не только незаконны и предосудительны как грубейшее нарушение международного права, но и ставят под удар безопасность армянских общин ряда населенных пунктов. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении главного уполномоченного по делам диаспоры Заре Синаняна.

“В результате бомбардировок и наземных операций жизнь членов армянских общин северо-восточной провинции Хасака Сирии находится под угрозой. Правительство Республики Армения занимается работами по обеспечению безопасности проживающих в Сирии армян и армянских общин. Армения и весь армянский народ будут рядом со своими соотечественниками и сделают все возможное для обеспечения их безопасности”, - говорится в заявлении.