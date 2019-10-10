Президент Ливана рассказал о возможных последствиях операции Турции в Сирии

Военная операция турецкой армии на севере Сирии может иметь опасные последствия для единства Сирии и негативно сказаться на ходе войны с террористами в арабской республике. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг на встрече с помощником генсекретаря ООН по политическим делам Роз Мари Де Карло во дворце в Баабде президент Ливана Мишель Аун.

"Президент Аун обратил внимание советника ООН на то, что последние события, которые происходят на сирийско-турецкой границе, могут иметь опасные последствия для хода войны в Сирии, и Ливан следит за развитием в надежде, что посягательств на единство Сирии и реалий, связанных с беженцами, не будет", - пишет в своем заявлении пресс-служба президента Ливана.