“Ереванский бестселлер”: на первом месте книга премьер-министра

10:10, 11 Հոկտեմբեր, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей этой недели по данным за сентябрь.

На первой горизонтальной - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась буря, когда я перечитал написанное 10 лет назад. Я понял, что пришло время победы народа...”,- пишет Никол Пашинян.

На второй горизонтальной – книга Левон Неси (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На третьей горизонтали - сборник стихов Самвела Севады “Созвездие Девы”. В сборник включены 190 стихотворений автора, 7 рисунков и 36 живописных работ.

На четвертом месте - сборник стихов Паруйра Севака “Избранные страницы”. В книге собраны следующие произведения: “Армения”, “Трехголосая песня”, “Нас мало, но мы армяне”, “Родина”, “И если я Отец”, “Моему сыну”, “Как начало”, “Сразу”, “Жить” и другие известные произведения поэта.

На пятом месте - роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На шестом месте – “Зима Родена” Давида Самвеляна. В книге рассказы, эссе, ключевыми темами которых являются противопоставления человеческих характеров и темпераментов, в воспоминаниях многих людей еще свежи темные и холодные но, что еще важнее, героические годы, колорит тех дней, изменения поведения и внутреннего мира людей, взаимоотношений на протяжении многих лет.

Роман Эдгара Костандяна “Милош” на седьмом месте. Писатель, драматург, победитель международных конкурсов “Интеррайт” и “Европен”, автор бестселлера “Приют”, книг “Последний день зимы”, “Куку”, ”Обычная страна” и др. Этот роман Костандяна имеет довольно простую сноску: ”Роман о прошлых радостях”.

Книга Армена Ниазяна “Держи меня за руку. Я боюсь” - на восьмой горизонтали. Книга состоит из 3 частей: рассказы, раздумья, стихи. Она говорит о внимании к людям, о том, что их нельзя презирать и пренебрегать ими, тех, кто в нас нуждается, надо брать за руку, тем, кто оказался на краю пропасти, передавать лучик надежды и света. Книга, представляющая собой собрание общечеловеческих ценностей, стала плодом размышлений и болезненной действительности последних лет.

На девятом месте - роман Арама Пачяна “До свидания, птица”, впервые изданный в 2012 году. “До свидания, птица” - первый роман автора, в котором представлены размышления юноши, демобилизованного из армии.

На десятом месте - исторический роман Перча Зейтунцяна “Аршак второй”, который является одним из самых своеобразных и инновационных проявлений этого жанра в армянской литературе. В центре внимания писателя - события 4-го века, период владения царя Аршака Второго, когда решался жизненный вопрос сохранения сильной армянской государственности.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В опросах участвовали сети книжных магазинов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).