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Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг в четверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое - мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам", - заявил он.

 

 




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