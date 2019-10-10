Нобелевскую премию по литературе присудили Ольге Токарчук и Петеру Хандтке

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по литературе сразу за два года. Награды за 2018 год удостоилась польская писательница Ольга Токарчук с формулировкой за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандтке "за важную работу, которая с лингвистической гениальностью исследовала границы и особенности человеческого существования",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В мае 2018 года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, в центре которого оказался французский фотограф и влиятельный деятель культуры Жан-Клод Арно, муж члена академии Катарины Фростенсона.

Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе. Но в 2018 году его обвинили в преждевременном сливе имен лауреатов журналистам, кроме этого он предстал перед апелляционным судом Швеции по обвинению в сексуальных домогательствах. Из-за скандала из комитета ушли Фростенсон и секретарь Шведской академии Сара Даниус.