Финляндия осудила действия Турции на севере Сирии

Финляндия решительно осуждает действия Турции на севере Сирии и поддерживает заявление президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, в котором он призвал остановить военную операцию, говорится в сообщении финского кабмина.

Турецкая авиация начала в среду военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Действия Турции усугубляют и без того сложный кризис в Сирии. Мы очень обеспокоены влиянием этого решения на гуманитарную ситуацию в Сирии. Военные действия в этом районе могут привести к новым беженцам. Также важно быть готовым к этому на уровне ЕС", - заявил премьер-министр Финляндии Антти Ринне, его слова приводятся в сообщении.

Министры иностранных дел ЕС встретятся в Люксембурге в понедельник, где Финляндия расскажет о влиянии военной операции Турции в Сирии на беженцев в регионе и гуманитарных потребностях Сирии.

"Правительство также не будет выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию или другие страны, находящиеся в состоянии войны", - заявил премьер-министр Финляндии.