В Израиле будет установлен памятник жертвам Геноцида армян
В Израиле будет установлен памятник жертвам Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал сопредседатель Международного общественного форума “Армения – Израиль” доктор Александр Цинкер.
“Получено разрешение, соответствующий макет разработан, и мы сейчас начали сбор средств для создания и открытия памятника, посвященного жертвам Геноцида армян. Его планируется установить в израильском городе Петах Тиква. Там сменился мэр, нам казалось, что будут проблемы, однако, слава Богу, все вопросы урегулированы”, - сказал Александр Цинкер.
Было принято решение изготовить памятник в Армении, а затем перевезти его в Израиль. Александр Цинкер отметил, что планируется провести работу и в другом направлении. Между бывшим мэром Петаха Тиквы и мэром Гюмри была переписка о предании этим городам статуса городов-побратимов. Новый мэр Петах Тиквы согласен и с этим.
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