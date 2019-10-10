Совет безопсности Армении обсудит вопрос обеспечения безопасности проживающих в Сирии армян

Совет безопасности Армении обсудит вопрос обеспечения безопасности проживающих в Сирии армян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства 10 октября сказал секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

“На данный момент есть поручение обсудить, понять, как мы можем обеспечить безопасность проживающих в Сирии армян, а также понять, какую помощь мы сможем оказать. В офисе Совета Безопасности мы проведем более подробные обсуждения, и в конце дня будем иметь более подробные решения”, - сказал Григорян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства отметил, что Республика Армения осуждает это вторжение.