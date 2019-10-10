Гагик Хачатрян переведен в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”

Бывший председатель КГД Гагик Хачатрян 10 октября переведен из УИУ “Ереван – Кентрон” в медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по связям с общественностью уголовно-исполнительного управления МЮ Армении Нона Навикян. Его сегодня доставили в больницу для проведения обследования” - отметила Навикян.

В рамках дела, расследуемого в Специальной следственной службе, бывшему министру финансов РА, бывшему председателю КГД Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 38-179 3 Уголовного кодекса РА (организация растраты в особо крупных размерах). Ущерб, нанесенный государству по уголовному делу, в размере 800 млн драмов был восстановлен.

Ходатайство об избрании в отношении Хачатряна ареста в качестве меры пресечения представила Служба национальной безопасности.

Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностным положением и в растрате в особо крупном размере. Его племянник, который был высокопоставленным чиновником КГД, также обвиняется в особо крупной растрате. Хачатрян и его племянник были задержаны Службой национальной безопасности Армении вечером 27 августа.

Ранее в тот же день на территориях, принадлежащих Хачатрянам, были проведены обыски. Уголовное дело касается предполагаемого преступления, совершенного в период пребывания Гагика Хачатряна на должности. По предварительным данным, в КГД были зарегистрированы сотрудники, которым перечислялась зарплата, однако на самом деле они не выходили на работу.