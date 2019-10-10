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В Сети опубликовали видео с места взрыва в австрийском Линце

В Сети опубликовали видео с места взрыва в австрийском Линце

Пользователь Twitter chriszeintl опубликовал видео с места взрыва в австрийском Линце недалеко от аэропорта.

На кадрах видно, как горит невысокое здание. Рядом с ним стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные. Кроме того, из горящего здания идет густой черный дымՙсообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости՚

СМИ сообщили, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. По данным телеканала N-TV, 9 человека получили тяжелые ранения.

 

 




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