В Сети опубликовали видео с места взрыва в австрийском Линце

Пользователь Twitter chriszeintl опубликовал видео с места взрыва в австрийском Линце недалеко от аэропорта.

На кадрах видно, как горит невысокое здание. Рядом с ним стоят автомобили экстренных служб, а также пожарные. Кроме того, из горящего здания идет густой черный дымՙсообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости՚

СМИ сообщили, что ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора. По данным телеканала N-TV, 9 человека получили тяжелые ранения.