Во время мероприятий “Эребуни - Ереван 2801” во всех районах будет звучать разножанровая музыка

Мероприятия “Эребуни - Ереван 2801” будут проведены в 12 административных районах Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Тигран Вирабян.

Празднества состоятся 19 октября.

“Мы нацелены на пропорциональное развитие города Еревана и проведение децентрализованной политики. Для осуществления этих мероприятий у нас была четкая задача - равномерно распределить культурные мероприятия по центрам всех административных районов”, - сказал Вирабян.

По его словам, в 12 административных районах будет одинаковое техническое оснащение.

“В этом году мы отказались от мероприятия, проводимого на сцене на площади Республики, поскольку, когда все концентрируется в одном месте, город лишается возможности иметь равные и качественные мероприятия во всех административных районах. Во всех частях Еревана пройдут концертные программы разных жанров”, - отметил вице-мэр Еревана.

Вирабян сообщил, что на сцене Ачапняка будет звучать популярная эстрадная музыка, в административном районе Аван - детская, в Давташене - джазовая, в Эребуни - народные песни, в центре - поп, в Малатии – Себастии - эстрадная, в Нор норке -электронная, в Норк-Мараше -этнографическая, в Шенгавите - авторская, в Канакер-Зейтуне - ретро и в Нубарашене - рок-музыка.

“Концерт, проводимый в административном районе Кентрон, пройдет не на площади Свободы, а на улице Сарьяна. Для всех административных районов выделены почти одинаковые финансовые средства. Организован не один конкурсный пакет, а 13. В этом году заявки на организацию празднества подали 18 компаний, несколько из них победили. Сейчас уже осуществляется процесс заключения договоров, через 1-2 дня мы завершим вопросы с документами”, - сказал Тигран Вирабян.

Он подчеркнул, что будет одно официальное мероприятие в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна. На этом концерте выступит Государственный симфонический оркестр Армении под управлением Сергея Смбатяна и Национальный академический хор Армении под руководством Ованеса Чекиджяна.

В течение программы будет представлен и фильм о деятельности новых городских властей в течение года” - отметил вице-мэр Еревана.

В Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится церемония награждения - Ерванду Манаряну и Михаилу Пиотровскому будет присвоено звание “Почетный гражданин Еревана”.