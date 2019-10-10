Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан. Об этом глава государства заявил 10 октября на пресс-конференции, сообщает «Страна.ua».

«Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана», — сказал Зеленский.

По его мнению, Порошенко «на физиологическом уровне» забывает, что он уже не президент, не верит в это.

Президент Украины заявил, что не боится нового Майдана. «В любой момент, если общество не захочет, чтобы я был президентом, кровопролития не будет. Но люди тогда точно не выберут остановку войны из того меню, которое есть на продажном политическом рынке», — заявил Зеленский,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

10 октября Владимир Зеленский дает первую большую конференцию. Общение с прессой продлится несколько часов.