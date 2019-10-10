Для празднования Дня Еревана 19 октября правительство внесло изменения в решение 2005 года

Праздничные мероприятия “Эребуни – Ереван”, посвященные 2801-летию основания Еревана, в этом году впервые с 2005 года пройдут не во вторую субботу октября, а 19 октября. Как передает «Арменпресс», с этой целью правительство внесло изменения в постановление от 2005 г. Вопрос на заседании правительства 10 октября представил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Согласно решению правительства, ежегодно День Еревана отмечается во вторую субботу октября, соответственно, в этом году он должен был отмечаться 12 октября, однако, учитывая, что в мероприятиях Дня Еревана принимают участие и много иностранных гостей, представителей городов-побратимов и многие наши соотечественники из диаспоры, а также для организации работ по проведению праздника, желательно, чтобы дата назначалась гибче, предлагается внести изменения, и в этом году отмечать праздник 19 октября”, - сказал министр.