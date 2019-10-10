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Правительство Армении выделит “Армлесу” 424 млн на восстановление лесов на площади около 150 га

Правительство Армении выделит “Армлесу” 424 млн на восстановление лесов на площади около 150 га

Правительство Армении предоставит ГНКО “Армлес” 424 млн драмов на лесовосстановительные работы в Лорийской,Тавушской и Сюникской областях. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 10 октября заявил министр окружающей среды Эрик Григорян.

"Из предусмотренных 425 млн 840 тыс. драмов, 424 млн в виде гранта будут предоставлены ГНКО “Армлес” для лесовосстановительных работ, а 1,2 млн - возвращены в резервный фонд. Эти работы беспрецедентны. Кроме лесовосстановительных работ на 150 га параллельно будут проведены и другие работы”, - сказал Григорян.




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