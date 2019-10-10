Правительство Армении выделит “Армлесу” 424 млн на восстановление лесов на площади около 150 га

Правительство Армении предоставит ГНКО “Армлес” 424 млн драмов на лесовосстановительные работы в Лорийской,Тавушской и Сюникской областях. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 10 октября заявил министр окружающей среды Эрик Григорян.

"Из предусмотренных 425 млн 840 тыс. драмов, 424 млн в виде гранта будут предоставлены ГНКО “Армлес” для лесовосстановительных работ, а 1,2 млн - возвращены в резервный фонд. Эти работы беспрецедентны. Кроме лесовосстановительных работ на 150 га параллельно будут проведены и другие работы”, - сказал Григорян.