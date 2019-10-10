Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии

Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии

Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Турции вывести свои войска из Сирии и прекратить атаки на сирийской территории.

"МИД Ирана, выражая обеспокоенность военными действиями Турции на сирийской территории и принимая во внимание серьезность гуманитарной обстановки и постоянно существующей опасности для гражданских, находящихся в районе столкновений, подчеркивает необходимость срочного прекращения атак и вывода турецких военных с территории Сирии", - говорится в сообщении МИД Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Тегеране также подчеркнули, что военные действия Турции приведут к широкому материальному и гуманитарному ущербу в Сирии и напомнили, что Тегеран выступает против операции Анкары.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации