Министр окружающей среды представил последние данные относительно уровня Севана и водозабора

Из озера Севан в 2019 году по показаниям на данное время было выпущено чуть больше 140 миллионов воды, а уровень озера поднялся на 5 сантиметров. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября сказал министр окружающей среды Эрик Григорян.

“На данный момент из Севана было выпущено чуть больше 140 млн воды, и, по всей вероятности, больше не будет такой необходимости, если и будет, то в очень малых объемах. Мы не только не нуждались в дополнительной воде, но и забрали на 30 миллионов кубометров меньше, что примерно равно тому добавочному объему, который мы забирали в прошлом году. На данный момент уровень озера Севан на 5 см выше, и был бы намного выше, если бы климатические условия были близки к среднегодовым показателям”, - сказал Григорян.