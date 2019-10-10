Пашинян отметил отсутствие проблем с заготовкой винограда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в этом году в течение сезона заготовок винограда никаких проблем не возникало. Как сообщает «Арменпресс», об этом он сообщил в ходе заседания правительства 10 октября.

“Сегодня я зафиксировал, что мы находимся на завершающей стадии сезона заготовок винограда, и обратил внимание на то, что в этом году нет никакого шума. Думаю, это очень памятный факт, потому что я не помню такого, чтобы в период заготовки винограда правительство не получало бы какой-то стрессовой и цейтнотовой информации. Мы постоянно фиксируем то, что произошло, но очень важно констатировать и то, что обычно происходило, и больше не происходит. И это довольно серьезный успех. Это не случайность, и связано с теми действиями, которые мы предпринимали с прошлого года посредством КГД, и в результате обсуждений. Надеюсь, что мы уже нашли способ, что нужно делать, чтобы в период заготовки винограда не бывало бы искусственной напряженности и случаев нарушения прав сельчан”, - сказал Пашинян.

Заместитель министра экономики Армении Аваг Аванесян отметил, что по состоянию на 9 октября, по непроверенным данным, заготовлено около 160 тысяч тонн винограда, что на 37% больше прошлогодних показателей.