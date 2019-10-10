Будут внесены изменения в список документов, представляемых в КК при регистрации имущества

Правительство Армении приняло решение в ходе государственной регистрации прав на имущество исключить из списка документов, представляемых в Комитет кадастра проект помещения, утвержденный в установленном порядке.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 10 октября сообщил заместитель руководителя Комитета кадастра Арам Караханян.

“Изменением предлагается при государственной регистрации прав на завершенные строения вынести из списка необходимых документов для представления в Комитет кадастра проект строения, утвержденный в установленном порядке. Проект имеет два компонента - первый, должно ли такое обязательство оставаться за субъектом, ответ на него отрицательный, но необходимо ли при государственной регистрации иметь утвержденный в установленном порядке проект для регистрации права собственности на имущество, ответ на этот вопрос положительный. Комитет кадастра предлагает не точечное решение и не в рамках этой статьи, а комплексное изменение. Необходимо произвести более глобальные изменения и освободить субъект от обязательства представлять проект”, - сказал Караханян.

Вице-премьер РА Тигран Авинян добавил, что утвержденный в установленном порядке проект строения следует исключить из списка требуемых документов, поскольку Комитет кадастра не может взять на себя роль Инспекционного органа, он регистрирующий орган и не может проводить проверок.