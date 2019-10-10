Депутат НС на Парламентской ассамблее ОБСЕ ответил на лживое выступление азербайджанского депутата

Депутат Национального собрания Армении Айк Конджорян, резко возразив на заявление азербайджанского депутата, обрисовал перед делегатами стран-членов ПА ОБСЕ агрессивную политику Азербайджана в вопросе Нагорного Карабаха.

Как передает «Арменпресс», Конджорян об этом сказал на пресс-конференции в НС Армении.

”На заседании Основной комиссии представитель азербайджанской делегации еще раз попытался сделать манипулирующее заявление по вопросу НКР. Однако армянская делегация всегда готова давать должные ответы на подобные выступления. Член азербайджанской делегации попросил предоставить больше времени для своего выступления, в очередной раз подчеркнув свою одностороннюю позицию в вопросе НКР. Делегат сделал циничное заявление, задав риторический вопрос: “Кто такие народ Нагорного Карабаха?”. И я в своем 10-минутном выступлении внес уточнения, отметив, что в принятой Парламентской ассамблеей ОБСЕ в Люксембурге годовой декларации четко зафиксировано, что карабахский конфликт должен быть решен на основе трех принципов - неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности и самоопределения наций, и азербайджанская делегация голосовала за эту декларацию”, - сказал Конджорян и отметил, что азербайджанцы, отвергая положение о самоопределении наций и правах людей, по сути, противоречат сами себе.

Конджорян ответил на искаженные сведения Азербайджана о нагорно-карабахском конфликте. Депутат также представил представителям стран-членов ОБСЕ информацию об армянском военнослужащем, погибшем несколько дней назад в результате обстрела азербайджанской стороны в Тавуше. Конджорян подчеркнул и глубокую степень армянофобии в Азербайджане, напомнил об азербайджанце Рамиле Сафарове, зарубившем топором спящего армянского офицера.

После выступления армянского депутата представители ключевых стран в структуре подошли к нему, выразили удовлетворение его выступлением, поинтересовались, кто же на самом деле Рамиль Сафаров.

Парламентская ассамблея ОБСЕ состоялась с 4 по 6 октября в Марракеше.